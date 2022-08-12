أعلن الاتحاد القاري لكرة القدم، اليوم الجمعة ترشيح مهاجم ريال مدريد كريم بن زيمة وزميله الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ولاعب وسط مانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين لنيل لقب لاعب العام في القارة الأوروبية للموسم الماضي. وينطلق بنزيما بحظوظ وافراة للفوز بالجائزة نظرا لدوره الحاسم في فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا وتسجيله لـ44 هدفا في كل المسابقات أسهمت أيضا في تتويج الفريق الملكي بلقب الدوري الإسباني.

سينحصر التنافس على لقب لاعب العام في القارة الأوروبية بين مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيمة وزميله الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ومواطن الأخير لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي كيفن دي بروين، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري لكرة القدم (ويفا) الجمعة.

تُكافئ هذه الجائزة أفضل لاعب في القارة العجوز وستُمنح في 25 أوت الحالي على هامش قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتصب كل الترشيحات لصالح بن زيمة، الذي أسهم بقوة في إحراز فريقه دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي في المباراة النهائية وتوج هدافا للمسابقة برصيد 15 هدفا، لخلافة الإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشلسي الإنجليزي.

وأحرز بن زيمة 44 هدفا في 46 مباراة خاضها في مختلف المسابقات موسم 2021-2022، كما أحرز معه ريال مدريد بطولة إسبانيا.

وبتسجيله الهدف الثاني في مرمى إينتراخت فرانكفورت الألماني في مباراة الكأس السوبر الأوروبية الاربعاء، بات بن زيمة ثاني أفضل هدافي ريال مدريد في التاريخ مع 324 هدفا متخطيا أسطورة النادي الملكي راؤول غونزاليس.

وتم اختيار كورتوا حارس مرمى ريال مدريد وزميل بن زيمة، أفضل لاعب في المباراة النهائية لدوري الأبطال إذ قام بتصديات كثيرة ساهمت بشكل كبير بتتويج فريقه.

من جهته، أحرز دي بروين بطولة إنجلترا في صفوف مانشستر سيتي وبلغ نصف نهائي دوري الأبطال ليخسر فريقه أمام ريال مدريد بالذات.