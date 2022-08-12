تعادل المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 23 سنة، مع نظيره التركي بنتيجة 1-1 الشوط الاول (1-1) اليوم الجمعة

لحساب الجولة الثالثة عن المجموعة الاولى من دورة كرة القدم للطبعة الخامسة من العاب التضامن الاسلامي الجارية بمدينة قونيا التركية.

تقدم المنتخب التركي في النتيجة بفضل هدف ضد مرماه بواسطة توفيق شريفي في الدقيقة 13 قبل ان يعدل المنتخب الجزائري بواسطة اللاعب مذر تمين في الدقيقة 19.

ولحساب نفس الجولة فاز المنتخب السنغالي على نظيره الكاميروني بنتيجة 3-0.

و بعد الجولة الثالثة والأخيرة تحتل تركيا الصف الأول برصيد 7 نقاط متبوعة بالجزائر بـ 5 نقاط و تتأهلان للدور نصف النهائي فيما حلت السنغال في الصف الثالث بـ 4 نقاط . ويقبع الكاميرون في الصف الرابع والأخير بدون رصيد .

وفي المجموعة الثانية تأهلت كل من العربية السعودية و أذربيجان.

وفي الدور نصف النهائي المقرر يوم الأحد 14 أوت يواجه المنتخب الجزائري نظيره السعودي فيما ستلاقي تركيا غريمتها اذربيجان، وستقام المباراة النهائية و اللقاء الترتيبي في 16 أوت.

الجدير بالذكر أن العاب التضامن الإسلامي هي تظاهرة رياضية تنظم من قبل الاتحادية الرياضية للتضامن الإسلامي (نشأت يوم 6 ماي 1985 بالرياض) وتحت رعاية منظمة التعاون الإسلامي.

وتعد دورة قونيا 2022 الخامسة في تاريخ الألعاب, حيث جرت آخر طبعة في أذربيجان من 12 الى 22 ماي 2017، علما أن دورة 2025 ستقام بالكاميرون.