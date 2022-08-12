شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة ضد تخندقات جنود الاحتلال المغربي المتمركزة بجدار الذل والعار بالتحديد بقطاع المحبس، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الصحراوية.

وأبرز البلاغ العسكري رقم 609 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية، أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت بقصف عنيف ومركز تخندقات جنود الاحتلال بمنطقتي أعكد أركان والعرية بقطاع المحبس.

وكانت مفارز متقدمة من ضراغم جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة القوات الغازية المغربية بقطاع اوسرد وبمناطق كلب النص واسطيلة ولد بواكرين.

وتتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار.