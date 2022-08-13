تتواصل اليوم السبت، دور ألعاب التضامن الإسلامي بمدينة قونيا التركية والتي ستستمر إلى غاية الثامن عشر من أوت الجاري. وستخل الجزائر اليوم المنافسة، بستة تخصصات رياضية مختلفة حيث سيكون البرنامج كالأتي:

السباحة: جواد سيود (100 متر فراشة.

المصارعة: مصارعة إغريقية رومانية رجال.

فرقات عبد الكريم (60 كلغ)، غيو إسحاق (65 كلغ)، رفع الأثقال: سمير فرج الله (73 كلغ).

الدراجات على الطريق: عز الدين لعقاب، يوسف رڨيڨي، منصوري حمزة، حمزة ياسين، نسيم سعيدي، محمد أمين نهاري.

تنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة: كحلي بوتليليس، خالدي لعيد، مقداد الحشمي، زايدي خير الدين.

يشار إلى أن حصيلة المشاركة الجزائرية في ألعاب التضامن بلغت 16 ميدالية (4 ذهبيات و 5 فضيات و7 برونزيات) عقب إجراء منافسات اليوم الرابع أمس الجمعة.