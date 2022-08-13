ذكرت وزارة الصحة، بالإجراءات الوقائية من أجل تفادي التضرر من موجة الحر الشديدة التي تعرفها عدة ولايات من الوطن، اليوم السبت وغدا.

الاحتياطات الواجب اتخاذها:

- غلق المصاريع/الشبابيك الخارجية و الستائر الموجودة على واجهة المساكن المعرّضة

لأشعّة الشمس،

- إبقاء النوافذ مغلقة طالما درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل،

- تجنّب الخروج في الأوقات الأشد حرّا،

- إذا كان الخروج ضروريا فليكن في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من المساء،

- إذا استلزم عليكم الخروج، ارتدوا ملابس خفيفة وواسعة وامكثوا تحت الظل بعيدا عن التعرض المستمرّ للشمس،

- قوموا بالاستحمام عدّة مرّات في اليوم، إذا أمكنكم ذلك،

- تناولوا كمية كافية من المشروبات مع تفادي تلك التي تحتوي على كميّة كبيرة من السكر أو مادة الكافيين،

- تفادي النشاطات الخارجية (رياضة، بستنة، أعمال بسيطة مختلفة...).

- أثناء موجة حر شديدة، انتبهوا إلى الأعراض التالية:

آلام في الرأس،

الرغبة في التقيؤ،

عطش شديد،

ارتفاع غير عادي في درجة حرارة البشرة، مع الاحمرار والجفاف،

تشوّش ذهني.

قد تشير هذه الأعراض إلى الإصابة بضربة حرّ.

يجب التصرف بسرعة:

الاتصال بالإسعاف (الخدمات الطبية الاستعجالية، الحماية المدنية)، وفي انتظار وصوله:

ينقل الشخص الذي يظهر عليه أحد هذه الأعراض إلى مكان بارد، شرب الماء، رشّه بالماء البارد (أو تغطيته بقماش مبلّل) وتهويته.