عاد الدولي الجزائري، بلال براهيمي إلى تفصيل مهم قبل استدعائه لأول مرة إلى صفوف المنتخب الجزائري لكرة القدم.

وقال براهيمي الذي كسب ثقة مدربه جمال بلماضي في تصريحات لموقع ناديه نيس الفرنسي: "كنت في إجازة في دبي ولكن بدلاً من الاستمتاع، كنت أتدرب، كنت في القائمة الأولية، لم تكن هذه هي المرة الأولى، لكنني قلت لنفسي: "لا تعرف أبدًا، إذا تم الاتصال بك، يجب أن تكون مستعدًا".

وأضاف: " تم الإعلان عن القائمة، وأدركت حقًا أنها كانت جيدة عندما بدأ هاتفي بالاهتزاز نظرا للكم الهائل من الرسائل التي وصلتني من قبل مشجعي المنتخب الوطني كان الأمر جد رائعا". ويعد صاحب الـ 22 عاما حلا من الحلول التي سيعتمد عليها بلماضي مستقبلا خاصة في منصب قلب الهجوم، حيث خاص اللاعب مواجهتي تنزانيا وودية إيران بقطر.