لقي 16 شخصا حتفهم وأصيب 474 آخرون بجروح إثر حوادث مرور سجلت عبر الوطن خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، حسبما جاء، اليوم السبت، في حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأضاف ذات المصدر أن مصالح الحماية المدنية قامت خلال نفس الفترة، بانتشال خمسة (5) ضحايا متوفيين غرقا في شواطئ ببومرداس وجيجل وعين تيموشنت والشلف، كما انتشلت فرق الحماية المدنية شخص متوفي غرقا في مسبح شبه أولمبي ببلدية خميس مليانة بولاية عين الدفلى.

وبخصوص مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، تدخلت وسائل الحماية المدنية من أجل إخماد 68 حريقا من الغطاء النباتي، منها 53 حريقا شمل غابات، أدغال وأحراش، إلى جانب 15 حريق محاصيل زراعية. وأدت هذه الحرائق إلى خسائر قدرت بـ 97 هكتارا من غابات وأدغال وأحراش، إلى جانب 185 حزمة تبن و1.536 شجرة مثمرة، كما جاء في حصيلة الحماية المدنية.