تشهد جائزة الكرة الذهبية، الجائزة الأرفع لتكريم أفضل لاعب في كرة القدم، تغييرات جديدة على قوانينها، سيتم تطبيقها لأول مرة في نسخة 2022.

فوفقا لما جاء عبر موقع " سكاي نيوز " عربية، فإن التغيير الأول متعلق بموعد الجائزة، حيث كانت في السابق تمنح في شهر جانفي من كل عام، وتكرم أفضل لاعب خلال العام الذي قبله، ولكن هذا الأمر شهد تغييرا جذريا.

أما الآن فموعد الجائزة الجديد أصبح أكتوبر، ولن يقيم اللاعبون خلال العام، بل خلال الموسم المنصرم 2021-2022، لتصبح جائزة موسمية، عوضا عن جائزة سنوية. لذلك فإن تقييم اللاعبين سيكون من أوت 2021 حتى أوت 2022، وهي فترة الموسم الكروي في أوروبا، بالإضافة لفترة الصيف التي قد تشهد بطولات قارية.

فيما يخص التغيير الثاني سيكون في تغيير الأشخاص المسموح لهم بالتصويت ففي السابق، كانت الجائزة التي تشرف عليها صحيفة "فرانس فوتبول"، تسمح لصحفيين مختارين من جميع دول العالم، لتقييم اللاعبين والتصويت لهم.

أما الآن، فسيسمح فقط للصحفيين من أفضل 100 دولة في تصنيف الفيفا لكرة القدم.

آخر التغييرات التي طرأت على المسابقة فهي طريقة اختيار اللاعبين المرشحين، فمن قبل كان المصوتون مطالبون بتقييم اللاعبين وفقا لثلاثة معطيات، الأول هو المستوى الفردي للاعب خلال الموسم، والثاني هو إنجازاته مع الفرق التي لعب لها خلال الموسم، والثالث هو مسيرة اللاعب في كرة القدم.

ولم تغير الجائزة أول معيارين للاختيارات، لكنها ألغت المعيار الثالث، وهو "مسيرة اللاعب"، وطلبت من المصوتين عدم التفكير بمسيرة اللاعب والتركيز على الموسم الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، قررت الجائزة إضافة معيار جديد للتصويت، وهو تصرفات اللاعب وتقييمه على مستوى "اللعب النظيف".