أعلنت الجامعة المغربية لكرة القدم، مؤخرا إقالة المدرب البوسني وحيد حليلوزيتش قبل 3 أشهر عن انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، لينال المدرب الأسبق للمنتخب الجزائري لقب أول مدرب في العالم يقود ثلاثة منتخبات إلى المونديال لكنه لن يكون حاضرا في النهائيات، سيناريو سبق وأن عاشه حليلوزيتش مع كل من كوت ديفوار واليابان.

وفي هذا الصدد قال الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي أنه بعد تأهل المغرب إلى مونديال قطر نهاية شهر مارس الماضي تواصل مع حاليلوزيتش ليطمئن عليه ويستفسر عن أحواله بحكم الصداقة التي تجمعهما منذ سنوات فقال له: " يجب أن تعلم بأن المدرب الذي يصمد مع المنتخب الجزائري ورئيس اتحاده محمد روراوة، لا بد أن يكون قوياً وقادراً على العمل مع أي اتحاد آخر وتحمل كل التبعات".

وأضاف في حديثه: "أنا أعلم بأنهم سيقيلونني قبل المونديال، لكنني لن أستقيل، ويكفيني أنني قدت أربعة منتخبات إلى نهائيات كأس العالم".

وأكد دراجي أن ما حدث له كان متوقعاً لديه، وفي كل الأوساط الإعلامية والكروية المغربية التي كانت كل مرة تنتظر القرار الذي يبدو أنه تأخر بخمسة أشهر عن موعده، ما يخلف تداعيات قد تكون سلبية على تحضيرات المنتخب المغربي لمونديال قطر، خاصة أن سوء التفاهم بلغ ذروته بسبب عناد البوسني في مواقفه تجاه بعض نجوم الفريق وتدخلات رئيس الاتحاد المغربي في عمل المدرب".