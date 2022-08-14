أدانت الجزائر، عبر بيان لوزارة الشؤون الخارجية، التفجير الانتحاري الذي وقع بمدينة جدة السعودية.

وجاء في بيان الوزارة "تدين الجزائر بشدة التفجير الانتحاري الذي وقع في جدة وتحيي في ذات السياق المهنية العالية لقوات الأمن السعودية التي تمكنت بكل احترافية من احباط هذه العملية الارهابية والحفاظ على سلامة المواطنيين."

وورد أيضا "وإذ تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، تجدد الجزائر تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في كفاحها ضد الإرهاب، مع التأكيد على أهمية حشد الجهود الضرورية على المستوى الدولي من أجل استئصال هذه الآفة والوقاية منها وفق مقاربة متكاملة ومتعددة الأطراف بما يضمن تحقيق استجابة شاملة، فعلية وأكثر حزما في مواجهة التهديدات الارهابية المتزايدة في مختلف أنحاء العالم."