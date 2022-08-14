توفي، فجر اليوم، 3 أشخاص في حادث مرور مروع وقع بمنطقة سيدي خلف الله ببلدية عين الذهب بالطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي تيارت والأغواط.

وحسب بيان الحماية المدنية فإن الحادث وقع إثر اصدام شاحنة من نوع "دايو نوفيس" وسيارة من نوع "رونو كومبيس" في حدود الثانية فجرا، ما أدى إلى وفاة شخص يبلغ من العمر 50 سنة بمكان الحادث و إصابة إثنين آخرين في العقد الثالث، بجروح بليغة توفيا بعد نقلهما إلى المؤسسة الإستشفائية, وفق ما جاء في ذات المنشور.

وارتفعت حصيلة حوادث الطرقات منذ بداية الشهر الجاري بولاية تيارت إلى 16 في 6 حوادث منفصلة، في حصيلة غير مسبوقة رغم حملات التحسيس.