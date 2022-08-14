

تواصل فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية بتيبازة بذل مجهودات لإخماد الحريق الذي نشب مساء السبت بغابة تالين بدبل شنوة.



وأعلنت خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة عن تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية بشنوة، على الساعة 20 سا 03 د من يوم السبت من أجل إخماد حريق غابة في المكان المسمى تالين بشنوة ببلدية تيبازة، وأفادت أنه تم تدعيم التدخل من المركز المتقدم بتيبازة و الرتل المتنقل لمكافحة الغابات.

فيما تبقى المجهودات في اطار عملية الإخماد جارية، وقد شوهدت السنة النيران من مدينة تيبازة .



