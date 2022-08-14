يواجه المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، زوال اليوم الأحد، على ملعب "الجمهورية" بمدينة قونية التركية، بداية من الساعة الثالثة، نظيره السعودي في نصف نهائي دورة كرة القدم لألعاب التضامن الإسلامية في طبعتها الخامسة، فيما يلاقي لحساب الدور ذاته منتخب تركيا نظيره من أذربيجان على ملعب الخامس عشر جويلية بنفس المدينة.

واستهل أشبال المدرب نور الدين ولد علي مشوارهم لبلوغ المربع الذهبي، بفوز على البساط أمام الكامرون ضمن الجولة الأولى، أما في المواجهة الثانية فافترق "الخضر" والمنتخب السنغالي على نتيجة التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، حيث سجل للمحاربين شمس الدين بكوش في الدقيقة الـ88 عن طريق ضربة جزاء.

ورفعت الجزائر رصيدها من النقاط إلى خمسة بعد تعادلها أمام تركيا بهدف لواحد، سجل توفيق شريفي بالخطأ ضد مرماه، لينجح بعدها زميله منذر تمين في ترجيح الكفة، لتنتهي المباراة ويصعد المنتخبان إلى الدور نصف النهائي.

وبخصوص التعداد، تأكد غياب أكرم بوراس، قائد المنتخب الوطني عن مواجهة اليوم أمام السعودية. ويعاني بوراس من كدمة على مستوى الفخذ نتيجة لإصابة تعرض لها في المباراة التي تعادل فيها "الخضر" مع منتخب تركيا، أول أمس الجمعة، في ختام الدور الأول.