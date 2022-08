Trois personnes ont trouvé la mort dans accident de la route sur la RN23, reliant les wilayas de Tiaret et Laghouat.

Selon la déclaration de protection civile, la collision entre un camion et un véhicule Renault Campus vers 2 heures du matin, a causé la mort d’une personne âgée de 50 ans sur les lieux de l’accident, et deux trentenaires qui ont été grièvement blessés et sont morts après leur transfert à l’hôpital.