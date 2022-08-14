تمكن أفراد الفصيلة الأولى لأمن الطرقات للدرك الوطني بغليزان، أثناء قيامهم بخدمة شرطة الطرقات على مستوى الطريق الوطني رقم 07 من توقيف مركبة كانت محملة بكمية معتبرة من الدجاج المذبوح بطريقة غير شرعية،غير منزوع الريش والأحشاء،وقدر وزنها الإجمالي حوالي 115 كيلوغرام.

وقد رفعت مصلحة الأمن جنح حيازة ونقل اللحوم (الدواجن) دون مراعاة الشروط الصحية للنقل؛ مع انعدام الشهادة البيطرية للمنتوجات الحيوانية؛وعدم احترام المتدخل رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك؛ وكذا انعدام شهادة الاعتماد الصحي للمركبة المخصصة لنقل الحيوانات والمنتجات الحيوانية.

وعلى إثر ذلك تم فتح ملف قضائي ضد المعني مع حجز البضاعة وإتلافها بحضور ممثل مكتب النظافة،والصحة العمومية والطبيب البيطري التابع لفرع مديرية الفلاحة بغليزان مع تحرير محضر إتلاف.