سيتم إنجاز أربع محطات لتحلية مياه الشرب بمدينة حاسي مسعود (80 كلم جنوب / شرق ورقلة) لتدعيم احتياجات الساكنة من هذه المادة الحيوية، حسبما أفادت اليوم الأحد مديرية الموارد المائية و الأمن المائي بالولاية.

و تحسبا لتجسيد تلك المنشآت المائية الهامة والتي ستسمح للساكنة المحلية من التزود بمياه صالحة للشرب ذات نوعية جيدة فقد أطلقت خلال السداسي الأول من السنة الجارية دراسة تقنية بشأنها، إستنادا إلى نفس المصدر.

و سيتم من خلال تلك الدراسة التقنية التي أسندت إلى أحد مكاتب الدراسات المختصة تحديد القدرات الإنتاجية لكل محطة و نقاط تموقعها بحاسي مسعود بما يسمح بتلبية احتياجات مختلف الأحياء السكنية بكيفية متوازنة ، كما أشير إليه.

و من جهة أخرى، كشفت مديرية القطاع عن مشروع آخر قيد الإنجاز بمدينة حاسي مسعود والذي يتعلق بخزان مائي بسعة 1.000 متر مكعب و ذلك من أجل تدعيم هياكل تخزين هذه المادة الحيوية بالمنطقة .

ويتعلق الأمر أيضا بأشغال إعادة تأهيل المركب الهيدروليكي القديم بحاسي مسعود، حيث أن هذه العملية تهدف إلى تدعيم التموين بالمياه الصالحة للشرب ، مثلما ما جرى شرحه .

وكانت مدينة حاسي مسعود قد استفادت خلال شهر يوليو الماضي من تشغيل ثلاثة مركبات هيدروليكية جديدة مزودة كل واحد منها بخزان مائي بسعة 2.000 متر مكعب، مما يسمح بالرفع من قدرات التخزين فضلا عن التموين المنتظم للمواطنين بمياه

الشرب ، وفقا لتوضيحات مصالح القطاع.