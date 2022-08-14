مع استمرار موجة الحر على عدة ولايات، يتوقع مجمع سونلغاز تسجيل أرقام عالية في معدل استهلاك الكهرباء نتيجة الاستعمال العالي للمكيفات الهوائية .

وأكدت شركة سونلغاز جاهزيتها وتجند كافة فرقها لضمان التزود بالكهرباء داعية المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الخاصة للتخفيف من استهلاك الكهرباء ولاسيما في أوقات الذروة .

وبنهاية شهر جويلية الماضي سجل مجمع سونلغاز رقما قياسيا غير مسبوق من حيث استهلاك الكهرباء وصل إلى أكثر من 16 ألف ميغاواط.

وأكد الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز خليل هدنة في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة الأسبوع الماضي أن مجمع سونلغاز سجل استهلاكا قياسيا تاريخيا قدر بـ 16666 ألف ميغاواط نهاية شهر جويلية الماضي.

وأكد هدنة إنه "رغم الطلب الكبير على الشبكة إلا أننا لم نسجل أي انقطاعات في التيار الكهربائي أو حوادث واختلالات وذلك راجع ـحسبه- إلى التحكم الكبير في الأحمال من قبل مشغل النظام".

وفي السياق دعت سمية مرزوقي عن خلية الإعلام بمجمع سونلغاز المواطنين إلى الالتزام بسلوكيات بسيطة خاصة بالنسبة للمكيفات التي يجب ضبطها على درجة 24 أو 25 د وعدم تركها تشتغل في الغرف الشاغرة والأمر نفسه مع الإنارة إذ يفضل استعمال المصابيح الاقتصادية وتفادي الاستعمال المفرط للأجهزة الكهرومنزلية في توقيت الذروة اي مابين الواحدة والخامسة زوالا .