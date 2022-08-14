حجزت مصالح الرقابة بالمفتشية الإقليمية لدائرة سدراتة (سوق أهراس) التابعة لمديرية التجارة وترقية الصادرات 1.066 كلغ من الخضر والفواكه كانت معروضة على الأرصفة، حسب ما علم اليوم الأحد من مصالح ذات المديرية.

وأوضح ذات المصدر بأن هذه العملية تندرج في إطار خرجة ميدانية تم تنظيمها من طرف اللجنة الأمنية لدائرة سدراتة والمشكلة من كل من مديرية التجارة وترقية الصادرات وأمن الدائرة والحماية المدنية والمكتب البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية.

وقد استهدفت هذه العملية محاربة ظاهرة استغلال الأرصفة من طرف بعض التجار لعرض مختلف المواد الغذائية حيث خصت في مرحلتها الأولى تجارة الخضر والفواكه،

حسب ذات المصدر الذي أشار إلى أن العملية أسفرت عن حجز كمية معتبرة من الخضر والفواكه قدرت بـ1.066 كلغ.

وتتوزع هذه الكمية على 332 كلغ من الخضر والفواكه غير الصالحة للاستهلاك تم إتلافها و734 كلغ صالحة للاستهلاك تم توجيهها إلى هيئات ذات منفعة عامة على غرار كل من مركز الأشخاص المسنين ومستشفى "هواري بومدين" بسدراتة.

وأشار ذات المصدر إلى أن العملية ستتواصل لتشمل في مرحلتها الثانية تجارة المواد الغذائية الحساسة المعروضة خارج المحلات من مياه معدنية ومشروبات غازية وخبز و حليب.