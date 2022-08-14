عقد صباح اليوم الأحد، المدير العام القديم الجديد لنادي شباب قسنطينة محمد بوالحبيب ندوة صحفية بمقر الفريق للحديث عن آخر مستجدات " السياسي" عقب فترة الفراغ والخلافات التي طفت مؤخرا.

وقال بولحبيب المعروف بـ" سوسو" في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام:" العودة لم تكن هكذا وفقط، أشكر إدارة شركة آبار على الثقة الموضوعة في شخصي وكل الذين سيعملون معي من أجل ترتيب الأمور داخل البيت القسنطنيني، صحيح هي مهمة صعبة لكن ليست مستحيلة مع الرجال".

وأردف :" الأمور معقدة ، وقد يكون الكلام الذي سأقوله صادما ، تصوروا أنا شباب قسنطنينة ممنوع من الإستقدامات في الوقت الراهن، لا أعلم إن كانت قضية اللاعب شيبوب أو قضايا أخرى على مستوى الاتحاد الدولي للعبة، لأن في الجزائر لا يوجد لدينا مشاكل".

وواصل بوالحبيب حديثه:"اللاعبين الخمسة الذين تم إنتدابهم لا نستطيع تأهيلهم، ناهيك على أن هناك لاعبين منهم تم التعاقد معهم من طرف الجماهير ؟ أيعقل ؟ منذ متى الجمهور يقوم بالإنتدابات ولدي كل الأدلة على ماقلته لأن الضغوطات الممارسة على الفريق وراءها المصالح الشخصية ".

وتأسف المصدر ذاته، لمغادرة 90 بالمئة من الممولين، الذين كانوا يمنحون الإضافة وهذا كله بسبب الضغوطات التي لا تجعل النادي يتقدم خطوة للأمام ".

وكشف بوالحبيب أن الشركة الحالية المالكة لغالبية اسهم شباب قسنطنية كانت على وشك المغادرة نظرا للظروف الحالية، خاصة وأنها لم تبخل على النادي منذ قدومها في عام 2016، والمشكل ليس فيها بل في الأشخاص والتعيينات.