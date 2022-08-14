عاد الدولي الفرنسي، نبيل فقير لاعب بيتيس إشيبلية الإسباني صاحب الأصول جزائرية إلى قرار تفضيله اللعب لفرنسا على حساب الجزائر، وذلك في حوار خص به صحيفة " الـﭬارديان " البريطانية.

وقال فقير الغائب عن منتخب " الديكة " منذ عامين تقريبا لعدة اسباب منها فنية وأخرى تتعلق بالإصابة: "وصل والدي إلى فرنسا قبل عام من ولادتي ، والدتي جزائرية لكنها كانت هناك لفترة أطول، كل عام تقريبًا ، كنت أذهب إلى الجزائر، لذا أشعر أنني فرنسي وجزائري".

بخصوص خيار اللعب لفرنسا قال " كان الأمر "صعبا للغاية" وأضاف:" بعض الناس لا يفهمون أنه يمكنك الحصول على جنسية مزدوجة، وأنه يمكنك أن تحب بلدين في نفس الوقت، لقد كان الأمر صعبًا بالنسبة لي، كنت شابًا كثيرا من الناس قالوا لي اختر فرنسا ، وكثيرون الجزائر، في النهاية اخترت فرنسا ، لكن تلك كانت أوقاتًا صعبة للغاية، هذه هي الحياة، لست نادماً على أي شيء فعلته".

وقبل أن يغلق ملف الجزائر وفرنسا ، لم يخف اللاعب السابق لأولمبيك ليون بأن والده لم يكن متفقا على قراره وختم:" "لم يكن يريد ذلك ، إنه أمر طبيعي، أنا أفهم ذلك تمامًا، لديه عائلته بأكملها هناك ، لقد نشأ هناك حياته كلها هناك، تألمت قليلاً عندما اخترت فرنسا، لكن هذه هي الحياة هناك قرارات وكانت ملكي، أنا أتحمل مسؤولياتي".