أفادت وزارة الصحة المصرية بوفاة 41 شخصاً وإصابة 14 شخصاً آخرين في حريق هائل شب اليوم الأحد بكنيسة "أبو سيفين" بحي إمبابة بالجيزة، غربي القاهرة.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر إنها أرسلت 30 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي، إن الحريق "نجم عن خلل كهربائي بأجهزة التكييف بالطابق الثاني في الكنيسة".

وقالت مصادر لوكالة أنباء "رويترز" إن 5000 شخص كانوا يحضرون قداس الأحد داخل الكنيسة، الأمر الذي تسبب بحدوث تدافع كبير بين الأشخاص الذين كانوا يحاولون الفرار.

وقد تمكنت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق الكبير، كما تقول السلطات.