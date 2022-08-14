انخرطت مروحيات الجيش الوطني الشعبي في المجهودات المبذولة لإخماد حريق غابة تالين بجبل شنوة ببلدية تيبازة، الذي أتى على مساحات شاسعة من الغابة.

تدخل اليوم الجيش الوطني الشعبي لتقديم السند للفرق الميدانية المرابطة بجبل شنوة بهدف إخماد حريق غلبة تالين، والتي سخرت لها 7 وحدات من الحماية المدنية قوامها 80 عونا بالإضافة إلى الرتل المتنقل للحماية المدنية ،علاوة على فرق من مصالح الغابات والرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية تيبازة ،مسنودة بمصالح الأشغال العمومية والبلدية وكذا رجال الدرك الوطني لتقديم الدعم.

وشوهدت مروحيات الجيش الوطني الشعبي وهي تجوب أجواء تيبازة ،فيما كانت تنزل إلى البحر بين الفينة والأخرى لملئ المياه لاستعمالها في عملية الإطفاء.

و تنقل والي تيبازة أبو بكر الصّديق بوستة اليوم إلى مكان نشوب الحريق بغرض الوقوف عن كثب على سير عملية إخماد، و الاطمئنان على ساكنة المنطقة وممتلكاتهم، مرفوقا رئيس المجلس الشعبي الولائي، وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني تيبازة.

و أكد الوالي على ضرورة تعزيز فرق الإخماد بوحدات أخرى، بما فيها الطائرات المخصصة لإخماد الحرائق.