فشل المنتخب الوطني الأولمبي في بلوغ نهائي دورة كرة القدم في إطار مسابقة ألعاب التضامن الإسلامي التي تحتضنها مدينة قونيا التركية بعد الانهزام أمام المنتخب السعودي بثنائية مقابل هدف.

وافتتح منتخب السعودية النتيجة في الدقيقة 14،عن طريق العسيري، قبل أن يظيف زميله الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة الـ20، بينما اكتفى "الخضر" بهدف شمس الدين بكوش، في الدقيقة الـ35، عن طريق ضربة جزاء.

وسيخوض المنتخب الوطني آخر مباراة له ضمن هذه الدورة، أمام المنهزم من مباراة تركيا، وأذربيجان لتحديد لفائز بالميدالية البرونزية.