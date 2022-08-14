استيقظ سكان حي ديار الزيتون في بلدية عزابة شرقي سكيكدة على صباح اليوم الأحد، على خبر العثور على عروسين متوفين داخل رواق البناية التي يقطنان بها بعد حوالي يومين من زفافهما ويتعلق الأمر بالعروسة (ب.ج) 27 سنة و (ف.ز) 33 سنة، وحسب مصادر محلية فان عائلة العريس قد اتصلت به، غير انه كان لا يرد على الهاتف الأمر الذي دفع بها إلى التنقل إلى البيت، الذي عثر على العروسين جثتين هامدتين.

وقامت الحماية المدنية بنقل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى محمد دندان بعزابة.

الحماية المدنية من جهتها لم تسجل أي أثر عليهما ولا رائحة لغاز المدينة لكن المكيف الهوائي وجد مشغلا .