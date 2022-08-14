تقدمت الجزائر بتعازيها الخالصة إلى أسر وأهالي ضحايا الفيضانات الأخيرة التي شهدتها العديد من الولايات بجمهورية السودان، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الاحد.

وجاء في البيان: "إثر الفيضانات الأخيرة التي شهدتها العديد من الولايات بجمهورية السودان، مخلفة خسائر بشرية ومادية معتبرة، تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة إلى أسر وأهالي الضحايا، راجية من الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل".

وأضاف ذات البيان أن "الجزائر تجدد في هذه الظروف الأليمة التعبير عن تضامنها التام مع جمهورية السودان الشقيقة".