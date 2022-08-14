استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني اليوم الأحد بمقر الوزارة رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك.

وحسب بيان المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، فقد تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى عدة نقاط جوهرية تمس المستهلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأوضح المصدر نفسه، أن هذا اللقاء خص بالحديث مطولا عن شعبة اللحوم البيضاء واهم العراقيل التي تواجهها، حيث تم اقتراح اعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بهذه الشعبة.

كما تمت المطالبة بتنظيم المربيين وتأطييرهم من خلال احصاء صغار المربيين وهيكلتهم بصفة رسمية و تحت غطاء تعاونيات مع تسوية وضعيتهم مما سيسمح لهم الاستفادة من جميع التحفيزات و الاستفادة من التأمين و القروض