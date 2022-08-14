لم يمض يومان على حادثة طعن الروائي سلمان رشدي، حتى صعدت روايته "آيات شيطانية" سريعا في قائمة الكتب الأكثر مبيعا على موقع "أمازون" للتجارة الإلكترونية.

ويوجد في موقع امازون صفحة "الأفضل مبيعا" من الكتب، ويشير الموقع إلى أن هذه القائمة تقوم فقط على حجم المبيعات، ويجري تحديثها في كل ساعة.

وفي ساعات مساء الأحد، ظهر أن رواية ايات شيطانية لسليمان رشدي تحتل المرتبة الحادية عشر في قائمة الكتب الأكثر مبيعا، رغم أنها صدرت قبل 34 عاما

وكانت هذه الرواية وصلت إلى رقم واحد في قائمة الكتب الأكثر مبيعا، السبت بعيد انتشار نبأ طعن رشدي، الذي احتل عناوين الأخبار حول العالم، حسبما ذكر موقع (nationalreview) الإخباري الأميركي.