تتوقع مصالح الأرصاد الجوية اليوم الإثنين تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات بشمال البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن أمطارا رعدية ستتساقط بداية من ظهيرة اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا على ولايات الجزائر، سوق أهراس، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، المسيلة، تيارت، أم البواقي، الشلف، باتنة، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، عين الدفلى، المدية، سعيدة، معسكر، وهران والبليدة.

وأشار المصدر ذاته إلى إن كمية الأمطار المتوقعة طوال مدة صلاحية هذا التنبيه قد تصل إلى 20 ملم محليا.