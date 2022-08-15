انخفضت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بأكثر من 1 بالمائة، إذ يقوم المستثمرون بتقييم عدد من العوامل التي تؤثر على سوق الخام سواء من جانب الطلب أو من جانب المعروض.

وبحلول الساعة 07:02 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.12 بالمائة إلى 97.05 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.13 بالمائة إلى 91.05 دولار للبرميل، وفقا لبيانات التداول.

ويتخوف متعاملون في السوق من تراجع الطلب على الخام في الصين، تزامنا مع احتمال زيادة الإمدادات الإيرانية.