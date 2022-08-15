نشرت لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي جرت مؤخرا بمدينة وهران، بيانا يتعلق بمستحقات المشاركين في حفلي الافتتاح والاختتام لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للجنة المنظمة: "تؤكد لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، أن أجور المشاركين في حفلي الافتتاح والاختتام والمشاركين في النشاطات الثقافية المختلفة وغيرها من الخدمات، كلها محفوظة".

وأضاف نص البيان:" كما تؤكد أن اللجنة تعمل على إنهاء كل التعاملات الإدارية والمالية، في أقرب الآجال". كما نوهت لجنة الألعاب بأنها عقدت حوالي 1000 عقد عمل مع مختلف الفاعلين الذين نشطوا مختلف الفعاليات السالفة الذكر، وهذا العمل يتطلب بعض الوقت لتصحيح بعض الأخطاء الواردة في العقود واستكمال الملفات الناقصة.

والتحقق من كل أرقام الحسابات البريدية المقدمة والتي جاء عدد معتبر منها مغلوطا أو ناقصا مما أدى إلى تعطيل العملية برمتها حتى تم تصحيح كل المعطيات.

وختم البيان:" وعليه فإن لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط، تستغرب ما يثار حول هذه القضية في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يشكل جزء منها تضخيما للقضية التي هي في طريق الحل بإشراف إطارات اللجنة ورئيس لجنة حفل الافتتاح والاختتام والنشاطات الثقافية وتحت الوصاية المباشرة لمحافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط محمد عزيز درواز".