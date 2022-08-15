توفي شخص وأصيب 16 آخرون في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين بالطريق الوطني رقم 74 في شطره العابر لبلدية بني شبانة الواقعة في شمال ولاية سطيف.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماين المدنية لولاية سطيف في بيان لها إن فرق الوحدة الثانوية لبني ورثيلان تدخلت صبيحة هذا الإثنين على الساعة السادسة وخمسا وأربعين دقيقة (06:45) لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط بني ورثيلان الجزائر العاصمة، في منحدر لمسافة تقدر بحوالي 15 مترا على الطريق الوطني رقم 74 بنواحي أقرادو في بلدية بني شبانة الواقعة بأقصى شمال غرب ولاية سطيف.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث المروري خلف في حصيلة أولية وفاة شاب وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة ليست بالخطيرة، تم إسعافهم وإجلاؤهم إلى مستشفى بني ورثيلان والعيادة الصحية بني ورثيلان. حيث تم تسخير أربع سيارات إسعاف وشاحنة تدخل للحماية المدنية وسيارتين للإسعاف تابعة لمستشفى بني ورثيلان، بحضور مصالح الدرك الوطني ورئيس البلدية.