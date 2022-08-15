يصل اليوم الإثنين التونسي وسيم معلى، إلى الجزائر، لخوض تجربة جديدة مع فريق شبيبة القبائل، كمساعد للمدرب البلجيكي جوزي ريغا.

وقال معلى في تصريحات لـ " كورة": "سعيد بتكرار التجربة مع فريق شبيبة القبائل، الذي خضت معه تجربة أولى الموسم الماضي كمساعد للمدرب عمار السويح".

وأضاف:" شبيبة القبائل ينافس الموسم المقبل على مستوى الدوري وبطولة الكأس وكأس السوبر في الجزائر، ودوري أبطال أفريقيا".

وأردف المتحدث ذاته:" شبيبة القبائل يتمتع بجمهور كبير متعطش دائما لحصد الألقاب، نأمل كجهاز فني أن نقدم كل ما لدينا لقيادة الفريق لمنصات التتويج".

كما أكد معلى على أنه فضل شبيبة القبائل عن بعض العروض، لأنه يتمتع بمشروع رياضي أعجبني كثيرا، كما سبق لي العمل مع الفريق.

وأوضح معلى بأن الإطار الفني التونسي يترك انطباعات جيدة، مشيرا إلى أنه سيعمل مع البلجيكي جوزي ريغا، الذي أشرف قبل على النادي الإفريقي.

وختم: "سيكون معنا المعد البدني التونسي رفقي الوسلاتي، نتمنى الارتقاء بشبيبة القبائل نحو أعلى المراتب".