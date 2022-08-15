أعلنت الصين، اليوم الإثنين، عن تنظيم مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان التي يزورها حالياً خمسة برلمانيين أمريكيين.

وجاء في بيان صادر عن القيادة الشرقية للجيش الصيني أن "جيش التحرير الشعبي الصيني نظّم في 15 أوت دورية لتأهب لمعارك مسلّحة متعدّدة القوات ومناورات قتالية في البحر والمجال الجوي حول تايوان".

وأمس الأحد، وصل وفد من الكونغرس إلى تايوان، وفق ما أعلن معهد يعتبر بمثابة سفارة واشنطن في تايبيه، بعد أيام على إجراء الصين مناورات عسكرية في محيط الجزيرة رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. ورأت بكين في زيارة بيلوسي "خطوة استفزازية".

وجاءت زيارة الأحد غير المعلن عنها سابقاً بعدما أثارت بيلوسي حفيظة بكين ما دفع الصين إلى إجراء مناورات جوية وبحرية غير مسبوقة زادت من احتمال اندلاع نزاع.