أكد المدير الفرعي للإحصاءات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد فاروق عاشور إخماد 87 حريق غابة على مستوى 14 ولاية صبيحة اليوم فيما يتم التعامل حاليا مع 13 حريق غابات وأدغال على مستوى 8 ولايات وهي بجاية، جيجل، الطارف، سكيكدة، أم البواقي، تيبازة سوق أهراس وتيزي وزو.

وأبرز العقيد فاروق عاشور اليوم الإثنين في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، تضافر الجهود من قبل فرق الحماية المدنية وعناصر من الجيش الوطني الشعبي ومصالح الغابات والجماعات المحلية والمتطوعين والمواطنين لإخماد الحرائق التي مست عددا من ولايات الوطن.

واسترسل المتحدث ذاته بالقول "يتم حاليا إرسال إمكانيات إضافية متمثلة في الأرتال المتنقلة إلى هذه الولايات لتدعيم الجهات الداخلية لديها ناهيك عن الوحدات الجوية التابعة للمديرية العامة للحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي التي تعمل دون هوادة لإعطاء الدعم للفرق المتواجدة في الميدان مع استعمال أحدث الطرق."

ودعا العقيد فاروق عاشور المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية المقدمة من طرف مصالح الحماية المدنية والتبليغ السريع عن أي حريق ليتم إخماده في وقت وجيز.