أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تفاصيل قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، وكذلك الفرق المشاركة فيها.

وكشف الكاف عبر موقعه الرسمي بأن البطولة تقام في المغرب خلال شهر جوان 2023، ويشارك في التصفيات 39 منتخبًا، بينها المغرب الذي تأهل مباشرة".

وأوضحت الهيئة الكروية أن التصفيات تقام على 3 مراحل، بالشكل التالي: المرحلة الأولى: "ذهاب وإياب" في الفترة بين 19 و27 سبتمبر 2022.

المرحلة الثانية: جولة أولى وجولة ثانية، في الفترة بين 21 و23 أكتوبر، والفترة بين 28 و30 أكتوبر 2022. المرحلة الثالثة: جولة أولى وثانية، خلال الفترة بين 20 و28 مارس 2023.

وجاء نظام المشاركة في المراحل الثلاث، كما يلي: المرحلة الأولى: يشارك فيها أقل 20 فريقا في التصنيف، ليتم تصفيتهم إلى 10 فرق تصعد للمرحلة الثانية.

المرحلة الثانية: تشارك فيها الفرق العشرة من المرحلة الأولى، بجانب 18 منتخبا تم إعفاؤهم من المرحلة الأولى، ليتم تصفيتهم إلى 14 منتخبًا يصعدون للمرحلة الثالثة.

المرحلة الثالثة: يشارك فيها 14 منتخبًا من المرحلة الثانية، يتم تصفيتهم إلى7 منتخبات تصعد لأمم إفريقيا بجانب منتخب البلد المستضيف. ويشارك في المرحلة الأولى للتصفيات، منتخبات: "ليبيا وغامبيا وغينيا بيساو وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر والطوغو والكونغو الديمقراطية وجيبوتي وإثيوبيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأنغولا وبتسوانا وإي سواتيني ومدغشقر وموريشيوس وموزمبيق ونامبيا".

أما المنتخبات المعفية من المرحلة الأولى، فهي: "مصر وتونس وغينيا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وكوت ديفوار وغانا ونيجيريا والسودان وأوغندا والكاميرون والكونغو والغابون وجنوب إفريقيا وزامبيا".

وبحسب موقع الكاف، فقد تم وضع المنتخبات وفق 3 مستويات كالتالي:

المستوى الأول: مصر ونيجيريا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا والجزائر.

المستوى الثاني: غانا والسنغال والغابون ومالي والكاميرون.

المستوى الثالث: تونس وزامبيا والكونغو والسودان وغينيا وسيراليون وأوغندا وبنين.

وتلعب فرق المستوى الأول بنظيرتها من المستوى الثاني، بينما تواجه فرق المستوى الثالث بعضها، وذلك من خلال القرعة.