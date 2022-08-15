كشفت تقارير إعلامية تونسية، أن الدولي الأسبق والمدرب التونسي راضي الجعايدي على وشك الالتحاق بالدوري الجزائري لخوض تجربة كروية هي الأولى من نوعها للمدرب السابق للترجي التونسي.

وكشفت " إذاعة موزاييك أف أم " أن اتفاقا رسميا قد تم أمس الأحد، بين المدرب راضي الجعايدي ونادي مولدية وهران. ويقضي الاتفاق بتولي الجعايدي تدريب فريق وهران بموجب عقد لمدة موسم رياضي واحد.

وفي تعليق للمدرب الجعايدي قال لموزاييك أنه فعلا أجرى اتصالات رسمية مع مسؤولي نادي مولودية وهران وهو متحمس لخوض التجربة وإن اتفاقا مبدئيا حصل مع إدارة النادي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في المرحلة القادمة.

وكشف المدرب السابق للترجي أنه لم يوقع عقدا رسميا بعد مع النادي الجزائري لأنه بالتوازي يدرس عروضا أخرى.

يذكر أن باب السويقة، أقال الجعايدي من منصبه، شهر جوان الماضي بعد سلسلة من النتائج السلبية، والخروج المبكر من كأس تونس على يد فريق هلال مساكن، المنتمي لدوري الدرجة الثانية.