أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بالجزائر (إيتوزا)، اليوم الإثنين، في بيان لها، عن فتح وكالة تجارية جديدة على مستوى محطة أول ماي.

وجاء في بيان المؤسسة " في إطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي حافلات "إيتوزا" وللتقرب أكثر من زبائنها، تنهي المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها إلى علم زبائنها الكرام عن فتح وكالة تجارية جديدة على مستوى محطة أول ماي".

وأوضح البيان إن الوكالة التجارية الجديدة مجهزة وجاهزة لاستقبال الزبائن من السبت إلي الخميس بداية من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة السابعة مساء.

كما ذكرت المؤسسة إنه يمكن لزبائنها تجديد أو اقتناء بطاقات الاشتراك غير التلامسية على مستوى كل من نقاط البيع المتواجدة على مستوى الوكالة التجارية 21 شارع "ألفرد دي ميسي" بلوزداد، الوكالة التجارية الجديدة محطة أول ماي، محطة بن عكنون، محطة ساحة الشهداء وكذلك المدرج الميكانيكي المتواجد بشارع محمد الخامس.