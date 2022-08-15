ذكّرت وزارة الفلاحة هذا الإثنين في بيان لها جميع المتعاملين الناشطين في مجال أغذية الماشية والدواجن (المستوردين المحولين والمنتجين) بإعفاء الشعير والذرة وكل المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأعلاف المخصصة لتغذية المواشي والدواجن من الرسم على القيمة المضافة.

وأوضح بيان الوزارة أن هذا الإعفاء جاء بموجب المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 29 مارس 2021 والمتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن.

وللاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لمستوردي المواد الأولية (الذرة و الشعير...الخ) يتعين على المتعامل تقديم، لمصالح الجبائية المختصة إقليميا دفتر الشروط المكتتب من طرفه و المسلم من قبل المصالح الفلاحية المختصة إقليميا وبموجبه يتم تسلميه، بعد معاينة الوثائق شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، حسب نفس المصدر.

أما بالنسبة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد الأولية التي تدخل في إنتاج أغذية المواشي والدواجن المصنعة محليا فإن الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة يرتبط، باكتتاب المنتج أو المحول أو المجمع، حسب الحالة تعهدا يتضمن توجيه المواد والمنتجات المحلية لصالح التعاونيات الفلاحية أو منتجي أغذية المواشي أو مباشرة للمربين بغرض تغذية ماشيتهم.

وأوضحت الوزارة أنه يتم اكتتاب هذا التعهد على مستوى المصالح الفلاحية المختصة إقليميا.

وتهدف هذه الإجراءات التحفيزية إلى تخفيف عبء تكاليف الإنتاج بالنسبة لمربي الماشية والدواجن وبالتالي ضمان استقرار أسعار السوق الخاصة بهاتين الشعبتين، وفقا للبيان.