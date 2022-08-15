قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الإثنين، إن صادرات الحبوب تراجعت 46 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.65 مليون طن حتى الآن في موسم 2022 -2023.

وارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2021 -2022 الذي انتهى في 30 جوان، إلى 48.5 مليون طن مدفوعة بالصادرات القوية قبل الحرب في 24 فيفري.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود التي تعد طريقا رئيسيا للتصدير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا والشرق الأوسط. وفي نهاية جويلية، تم فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة، أتاح تصدير مئات الآلاف من أطنان الحبوب إلى المشترين.