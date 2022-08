Le directeur de l’Information et des statistiques de la Direction Générale de la Protection Civile, le Colonel Farouk Achour, a indiqué que 87 feux de forêt avaient été maitrisés au niveau de 14 wilayas tandis que 13 feux de forêt étaient toujours en dans 8 wilayas :Bejaa, Jijel, El Tarf, Skikda, Oum El Bouaghi, Tipaza, Souk Ahraset Tizi Ouzou.

Le Colonel Achour a souligné lundi dans une déclaration à la chaine 1 de la radio nationale qu’en plus des efforts concertés entre les équipes de protection civile, des éléments de l’Armée populaire nationale, des gardes forestiers, des groupes locaux, des volontaires et des citoyens pour éteindre les incendies, des moyens supplémentaires, à savoir des colonnes mobiles, avaient été envoyés pour soutenir les autorités locales, ainsi que des unités aériennes de la protection civile et de l’armée.