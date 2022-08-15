تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف ثلاثة أشخاص مسبوقين قضائيا واسترجاع خمس مركبات نفعية محل سرقة، حسب ما أفاد به اليوم الإثنين بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر، أن مقاطعة الشرطة القضائية الثانية لباب الزوار عالجت قضية تكوين جمعية أشرار بغرض السرقة "استغلت فيها عناصر الشرطة كل الإمكانيات التقنية المتاحة"، حيث أسفرت العملية عن "تفكيك وتوقيف عناصر شبكة إجرامية تتكوّن من ثلاثة أشخاص مسبوقين قضائيا واسترجاع خمس مركبات نفعية محل سرقة، في حين تم حجز مركبتين تستعملان في السرقة، ستة مفاتيح مصنعة ومهيأة لسرقة المركبات وثلاثة هواتف نقالة".

وبعد استيفاء "جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا"، وفقا لذات البيان.