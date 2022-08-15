سرحت إدارة نادي وفاق سطيف المهاجم عبد الرحيم دغموم إلى فريق المصري البورسعيدي تنفيذا لرغبته في المغادرة وخوض تجربة احترافية.

وأوضح المدير العام للشركة التجارية الوفاق الرياضي السطايفي "بلاك إيقلز" إبراهيم العرباوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن قرار تسريح المهاجم المتألق خلال السنوات الأخيرة مع النادي جاء تنفيذا لإرادته وإرادة مناجيره ووالده.

وأضاف إبراهيم العرباوي أن هذا التسريح لم يكن بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الوفاق كما هو متداول وإنما بسبب إلحاحه الشديد وكذلك مناجيره ووالده، منذ بداية المعسكر الإعدادي الذي يجريه رفقاء القائد عبد المؤمن جابو بمدينة حمام بورقيبة التونسية.

وفي السياق ذاته، أكد ذات المتحدث أن القيمة المالية التي حول بها دغموم إلى فريق البورسعيدي المصري (40 مليون دج) لا يمكنها بأي حال من الأحوال حل أزمة الوفاق، قائلا :"الاحتفاظ بلاعب ليس موجود ذهنيا معنا و لا يمكنه تقديم الإضافة هو أمر سلبياته أكثر من إيجابياته".

وواصل العرباوي:"إدارة النادي ممثلة في رئيس مجلس الإدارة عبد الحكيم سرار تريثت كثيرا في الفصل في هذا الموضوع وحاولت في عديد المرات إقناع اللاعب بالبقاء لكن دون جدوى". مضيفا:" بعد استشارة المدرب المصري حسام البدري الذي لاحظ هو كذلك انخفاضا ملحوظا في حماس اللاعب في التدريبات، تم الحسم في قرار تسريح اللاعب الذي غادر تربص الوفاق أمس الأحد نحو ناديه الجديد البورسعيدي المصري.