نشب اليوم حادث حريق على مستوى المنطقة الصناعية لسكيكدة وهذا على الساعة الثالثة وخمس دقائق زوالا.

وقال مجمع سوناطراك، في بيان له، اليوم الاثنين، أن الحريق نتج خلال عملية تزويد شاحنة بمادة الكزيلان على مستوى محطة الشحن التابعة لمركب التكرير RA1K، حيث تم التحكم فيه مباشرة من طرف وحدات التدخل للأمن الداخلي التابعة لسوناطراك.

وخلف الحادث ثلاثة جرحى متأثرين بحروق متفاوتة الخطورة تم إجلاؤهم على جناح السرعة إلى مستشفى سكيكدة.

كما لم يخلف أي خسائر مادية أخرى كما أن الوحدات الإنتاجية للمركب لم تتوقف وتستمر في العمل بصفة عادية.