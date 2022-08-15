أصيب ما لا يقل عن 30 راكبا من الجنسين بجروح مختلفة، زوال اليوم الإثنين، في حادثي مرور منفصلين، أولهما وقع على الطريق الوطني رقم 20 في جزئه الرابط بين إقليم ولاية ڨالمة وقسنطينة، والثاني على الطريق الوطني رقم 21 الرابط بين إقليمي ڨالمة وعنابة، حسب مصالح المديرية الولائية للحماية المدنية بولاية ڨالمة.

وقع الحادث المروري الأول، حسب المصادر نفسها، بقرية بكوش أحمد ببلدية عين رقالدة بإحدى النقاط السوداء على مستوى الطريق الوطني رقم 20 ،على الساعة الـ14 و47 دقيقة، وتمثل في انحراف وانقلاب حافلة للنقل الخاص من نوع "هيقر"، تعمل على خط قالمة ــ قسنطينة، مخلفا إصابة 23 راكبا، منهم 14 جريحا من جنس ذكر و09 من نوع أنثى حسب المصدر ذاته.

واستنفرت مصالح الوحدة الثانوية بوادي الزناتي مدعمة بوحدة القطاع لبلدية تاملوكة قواها على جناح السرعة، للتدخل بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين بعين مكان الحادث، ونقلهم إلى مستشفى الأمير عبد القادر بوادي الزناتي، بتسخير 04 سيارات إسعاف، منهما اثنتان للمستشفى والأخريان للحماية المدنية، وشاحنة نجدة و13 عونا من مختلف الرتب في العملية.

ووقع الحادث الثاني بعد ساعة من الحادث الأول، وتمثل في انحراف وانقلاب حافلة من نوع "كواسر" تعمل على خط قالمة ــ الذرعان، بالمكان المسمى عين بوشيحة، إحدى النقاط السوداء التي عرفت زخات للمطر، على الوطني رقم 21 من ببلدية هيليوبوليس، مخلفا إصابة 08 ضحايا من الجنسين.

وتدخلت مصالح الوحدة الرئيسية للحماية المدنية على جناح السرعة في الحادث المروري ، بتسخير شاحنة نجدة و03 سيارات إسعاف و16 عونا من مختلف الرتب ، حيث قدمت الإسعافات الأولية للمصابين وتم نقلهم إلى المصالح الاستشفائية بعاصمة الولاية.