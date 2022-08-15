حقق المنتخب الجزائري للجيدو (رجال وسيدات) ثلاث ميداليات (ذهبية، فضية وبرونزية) خلال منافسات اليوم الأول للطبعة الخامسة من العاب التضامن الإسلامي الجارية بمدينة قونيا التركية.

وكانت الميدالية الذهبية من نصيب أمينة بلقاضي (فئة أقل من 63 كلغ) عقب فوزها في النهائي أمام التركية سيما أزيرلير, في الوقت الذي اكتفت فيه مواطنتها يمينة حلاطة (فئة أقل من 57 كلغ) بالفضة بعد خسارتها أمام نيلفار إرماغانبيتوفا من أوزباكيسنان.

أما إيمان رزوق (فئة أقل من 48 كلغ) فقد حققت الميدالية البرونزية بفضل الاستدراك أين فازت أمام الايرانية شيفا جاهانغيري ثم المغربية شاكير عزيزة.

ولحساب نفس الجولة فقد أقصي كل من بلال يعقوبي (أقل من 60 كلغ), بوبكر رباحي (-66 كلغ) هود زرداني (-73 كلغ) وفايزة عيساحين (اقل من 52 كلغ).

من جهة أخرى، توّج السباح الجزائري جواد صيود، بسابع ميدالية ذهبية للجزائر والميدالية والثانية في رصيده الشخصي، ضمن منافسات ألعاب التضامن الإسلامي المقامة بقونيا التركية (9-18 اوت)، عقب فوزه بالسباق النهائي ل 400 متر سباحة أربعة أنواع.

و قطع البطل الجزائري مسافة السباق في زمن 4د، و23 ثا، و34 ج.

وكان صيود قد حاز على ميدالية ذهبية في اختصاص 200 متر (سباحة متنوعة) امس الاحد، وجاءت ذهبية صيود، بطل ألعاب البحر المتوسط بوهران 2022، بعد ان قطع المسافة في زمن قدر ب 2د، 00ثا و 91 جزء.

بالمقابل، عجز صيود عن الصعود الى منصة التتويج في اختصاص 100 متر فراشة (رجال)، حيث اكتفى بالمرتبة الرابعة بزمن قدره 53 ثا و 84 جزء.

وارتفع حصيلة المشاركة الجزائرية في هذه الألعاب لحد الان الى 22 ميدالية (7 ذهبيات, 7 فضيات و 8 برونزيات).

و تشارك الجزائر في هذه المنافسة بخمسة مصارعين آخرين هم : دني عاشور (أقل من 81 كلغ), دارول لقمان (أقل من 90 كلغ), بلقرع محمد سفيان (أكثر من 100 كلغ) وكوثر وعلال (أقل من 70 كلغ) وصونيا اصلاح (+78 كلغ)، وستدخل هذه الأسماء غمار المنافسة ابتداء من يوم غد الثلاثاء.