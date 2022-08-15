



استقبل الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بوزيان مهماه، رفقة إطارات من ديوان الوزير، الاثنين بمقر الوزارة، وفدا عن المجموعة التركية "تاي غروب" برئاسة إبراهيم اردان، مدير التسويق الطاقوي للمجمّع.

وحسب بيان للوزارة، فان ممثلي المجموعة "تاي غروب" قد جددوا اهتمامهم البالغ ببرنامج عمل وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ورغبتهم القيام باستثمارات كبرى في تكنولوجيات الطاقة الشمسية، طاقة الرياح والهيدروجين، ضمن منظور ومشاريع هذا القطاع، كما عرضو النظرة المستقبلية للمجموعة في مجال الطاقة المتجددة، والمتمثلة أساسا في استهداف "صافي صفر كربون" واستدامة عالية في جميع أنشطتها، وشروعها في استثمارات هامة في هذا القطاع بتركيا، شمال افريقيا وأوروبا.

من جهة أخرى أوضح مسؤولي وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة النظرة الواعدة للجزائر في هذا المجال وكذا الفرص القائمة، وتلك المتاحة ضمن الديناميكية الجديدة السانحة إثر صدور القـانـون رقــم 22-18 المتعلق بالاستثمار الصادر مؤخرا، والذي ينص على أنظمة تحفيزية "نظام القطاعات" موجهة للإستثمارات في مجال نشاطات الطاقات المتجددة.