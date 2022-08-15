أسفر حادث مرور وقع مساء الاثنين على مستوى الطريق الوطني 4 ببلدية بوقادير (غرب الشلف) عن إصابة 21 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، حسبما علم لدى المديرية الولائية للحماية المدنية.

وجاء في بيان لذات الهيئة أن فرق الحماية المدنية تدخلت في حدود الساعة الخامسة عصرا لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بمنطقة أولاد عبد الله ببلدية بوقادير.

واستنادا لذات المصدر خلف هذا الحادث، الذي نجم إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين، إصابة 21 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة تم اسعافهم و نقلهم للمؤسسة الاستشفائية بذات البلدية.