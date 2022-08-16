حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء من موجة حر شديدة قد تصل فيها درجات الحرارة إلى 47 درجة مئوية على الولايات الساحلية لشرق البلاد وأمطار رعدية على ولايتين بأقصى الجنوب.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي إن حرارة شديدة ستجتاح بداية من صبيحة اليوم وتستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء تتراوح فيها درجات الحرارة بين 40 و47 درجة مئوية تحت الظل ولايات سكيكدة وعنابة والطارف وجنوب بجاية وجيجل بالإضافة إلى قسنطينة وميلة.

كما نبهت الأرصاد الجوية إلى تساقط أمطار رعدية بداية من ظهيرة اليوم إلى الساعة التاسعة ليلا على ولايتي عين قزام وبرج باجي مختار.

وأشار المصدر ذاته إلى إن كمية الأمطار المتوقعة طوال مدة صلاحية هذا التنبيه قد تصل إلى 20 ملم محليا.