نبهت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إلى موجة حر شديدة على الولايات الساحلية لأقصى شرق البلاد وإلى أمطار رعدية على ولايتين بأقصى الجنوب.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن حرارة شديدة ستجتاح بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء ولايات سكيكدة وعنابة والطارف.

كما نبهت الأرصاد الجوية إلى تساقط أمطار رعدية بداية من ظهيرة اليوم إلى الساعة التاسعة ليلا على ولايتي عين قزام وبرج باجي مختار. وأشار المصدر ذاته إلى إن كمية الأمطار المتوقعة طوال مدة صلاحية هذا التنبيه قد تصل إلى 20 ملم محليا.