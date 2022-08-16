دهس قطاران بعد منتصف ليلة البارحة وصبيحة اليوم ثلاثة أشخاص توفوا في عين المكان بوسط مدينة المسيلة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية المسيلة في بيان لها، إن وحدتها الثانوية بالمسيلة تدخلت بعد منتصف ليلة البارحة (00:15) بحي 346 مسكن بأولاد سيدي إبراهيم من أجل حادث دهس قطار لشخص توفي في عين المكان.

من جهتها تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية المسيلة بدعم من الوحدة الرئيسية فجر اليوم في تمام الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (05:30)، من حادث ثان لدهس قطار لشخصين من جنس ذكر متوفيين في عين المكان بالمكان المسمى القطب السكني تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المسيلة.